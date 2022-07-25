В понедельник, 25 июля, в Украине идет уже 152-й день войны с Россией.

Продолжаются обстрелы из всех видов артиллерии и авиационные удары по всей линии фронта.

По данным Генштаба ВСУ, россияне пытаются установить контроль к северу от Славянска и к югу от Бахмута - над территорией Углегорской ТЭС.

После подписания соглашения об экспорте зерна из украинских портов, разбирались, что значит разблокировка украинского аграрного экспорта и что теперь будет с ценами.

Также мы анализировали угрозы россиян отключить от Украины Запорожскую АЭС и чем это чревато.

Ниже краткая хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

25 июля

09:22 В июне в Украине зафиксировали лишь 4 производства за уклонение от мобилизации, тогда как в первые месяцы войны, в среднем, открывалось по 198 производств, свидетельствуют данные "Опендатамедиа".

Всего за первое полугодие зарегистрировали 500 производств в отношении "уклонистов".

Хотя цифра выглядит внушительной, она почти в 4 раза меньше аналогичного показателя 2015 года (1908 производств).

В отношении военных, которые оставили место службы без разрешения, за первое полугодие 2022 года зарегистрировали 2630 производств (1330 - ст.407 УК - "Самовольное покидание места службы", и 1300 - ст.408 "дезертирство").

В 2015-м по этим статьям вынесли 2700 подозрений. Но по сравнению с 2015-м число подозрений по дезертирству выросло в 3,5 раза.

Число производств за уклонение путем членовредительства за первое полугодие 2022 года- 109.

Это в 2 раза больше, чем за первое полугодие 2015 года (57 производств).

09:10 В Харьковской области из-за подрыва на мине погиб тракторист.

39-летний мужчина погиб в селе Кулиничи, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Мы в который раз обращаемся к аграриям Харьковщины: помните об опасности. Работать на полях можно только после обследования с взрывотехниками и военными", - сообщил он.

09:06 Первое видео переданных Украине британских легких пушек L119. К ним идут нестандартные снаряды 105 миллиметров.

Орудия уже на фронте.

09:05 Взрывы, которые ночью слышали в Николаеве - это прилеты ракет за пределами города, в полях, сообщил губернатор Виталий Ким.

При этом сильному обстрелу подвергся поселок Мишково-Погорелово, где повреждены дома, автомобили, объекты инфраструктуры и ранен 7-летний ребенок.

09:00 В Харькове сегодня ночью обстрелов не было, но в области сильнее других пострадал Чугуев, сообщил губернатор Олег Синегубов.

Ночной удар пришелся по гражданским объектам Чугуева - школа, дом культуры.

"В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами, трех человек спасатели уже освободили, повреждений нет", - сообщил Синегубов.

08:55 Арестович в эфире "Радио Чикаго" заявил, что ВСУ пойдут в наступление ближе к осени.

"Главным условием для контрнаступления является прекращение способности противника наступать... Российская армия вышла на плато недели три назад и это плато начало медленно крениться, а мы, наоборот, начали набирать обороты. Вот когда эти два графика сойдутся, мы перейдем в наступление", - сообщил советник главы Офиса президента.

По его словам "плато" (то есть, остановка российского наступления) наступило на участке от Изюма до Бахмута, где сосредоточено 60% сил вторжения.

08:50 "Институт изучения войны" (США) публикует карту формирования добровольческих батальонов на территории России. Их собирают для обучения и отправки в Украину.

20 июля военком Череповецкого района Вологодской области Артем Вихарев сообщил, что в Вологодской области формируется батальон в рамках артиллерийского дивизиона.

Вихарев заявил, что добровольцев отправят в артиллерийские части, которые формируются в Луге Ленинградской области.

Там расположен крупный артиллерийский полигон и база 9-й гвардейской артиллерийской бригады (6-й общевойсковой армии).

13 июля депутат Госдумы России Мария Бутина объявила, что в Кировской области сформирован добровольческий батальон "Вятка". На момент публикации неясно, был ли батальон "Вятка" переброшен на полигон или в Украину.

Российское военное руководство использует частные военные компании для вербовки добровольцев. Так, тюменское издание 72ru сообщило, что ЧВК "Вагнера" активно вербует жителей области для отправки в Украину по годовым контрактам.

08:42 Окраины Краматорска попали с утра под обстрел РСЗО. Жертв нет, но есть разрушения в частном секторе, сообщил мэр Александр Гончаренко.

08:30 Похоже, подтверждаются догадки, что россияне запланировали на сентябрь "референдумы" по аннексии оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

"Референдум" о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на оккупационные администрации.

В Мелитополе добавили, что в один день с ним скорее всего пройдет аналогичное "голосование" в Херсонской области.

Ранее вероятной датой "референдума" в Украине и на Западе называли 11 сентября - единый день голосования в России.

08:24 Британская разведка в новой сводке пишет, что на Донбассе и на Херсонском направлении продолжаются "безрезультатные бои".

Российские командиры "продолжают сталкиваться с дилеммой": либо обеспечивать наступление на востоке, либо усиливать оборону на юге Украины.

Разведка сообщает, что 18 июля в 10 километрах от границы с Украиной, возле Барвинка Белгородской области РФ, была обнаружена российская база по ремонту военной техники, на которой было размещено не менее 300 поврежденных машин, включая танки, бронетранспортеры и грузовики.

Минобороны Британии делает вывод, что помимо кадровых проблем, Россия, вероятно, "продолжает прилагать усилия по эвакуации и ремонту тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине".

08:22 Рабочие трех заводов компании Boeing в Миссури и Иллинойсе уходят на забастовку с 1 августа. На этих предприятиях строят военные самолеты и беспилотники.

Интересно, что происходит это в ходе беспрецедентных затрат США на оборону и производство вооружений (в том числе для Украины).

2500 сотрудников отклонили предложение компании по новому трехлетнему контракту. Хотя "Боинг" обещал каждому премию в три тысячи долларов за его подписание.

Рабочие считают, что новый трудовой договор "ставит под угрозу с трудом заработанные пенсионные накопления", поскольку уменьшает размер соответствующих взносов.

08:12 Гривна будет постепенно выведена из оборота на территории Херсонской области, говорят оккупационные "власти".

В регионе будет использоваться только российский рубль, заявил "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов.

Что является плохой новостью для тех херсонцев, кто получает гривны на украинские карты.

08:07 Маловероятно, что Китай и Россия потерпят крах в соперничестве с Америкой - несмотря на множество социально-экономических проблем и стратегических ограничений, которые есть у этих стран.

Поэтому задача США будет состоять в том, чтобы наладить "двусмысленное и неудобное" сожительство с этими государствами.

Такое мнение в интервью газете The Washington Post высказал Али Вайн, старший аналитик "Евразия групп".

Эксперт критикует, что Вашингтон начал строить свою политику на блоковом противостоянии с другими странами.

"Когда вы позволяете антикитайским или антироссийским планам управлять вашими собственными, это дает этим предполагаемым противникам огромное влияние на принятие вами собственных решений", - считает Вайн.

По его мнению, ни Вашингтон, ни Пекин не смогут добиться решающей победы друг над другом им придется "вечно жить вместе".

Москва же, считает Вайн, менее встроена в общий мировой порядок, чем Китай, и поэтому в противостоянии с Западом "более терпима к риску".

"Сегодняшняя геополитическая обстановка явно не так благоприятна, как та, с которой Соединенные Штаты столкнулись три десятилетия назад (на момент распада СССР - Ред.). Тем не менее, Вашингтон может спокойно управлять возрождающимся Пекином и реваншистской Москвой, если сосредоточится на обновлении своих конкурентных преимуществ внутри страны и за рубежом", - считает эксперт.

08:06 Ночью в Николаеве звучали взрывы.

СМИ также насчитали около двух десятков взрывов в Харькове, но власти пока этого не комментировали.

08:05 Ночью россияне ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Никопольский район несколько раз накрыли огнем из РСЗО. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газоотвод. Пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский – направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Никто не пострадал.

Накануне о пожаре сообщалось в Днепре, не исключено, что это он и был (Любимовская община расположена в пригороде).

В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую общину, без жертв и разрушений, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 25 июля. Главное:



1. Идут попытки россиян захватить Ивано-Дарьевку юго-восточнее Северска. Ее атакуют с двух сторон - от Верхнекаменки и Берестового (то есть с востока и юга).

Под Берестовым идут бои в районе Спорного.

2. Южнее Бахмута с разных сторон идет наступление на Луганское - поселок, в котором расположена Углегорская ТЭС. Туда наступают со стороны собственно Бахмута (от Вершины) и с востока, от поселка Мироновский.

Остальные сообщения касаются артобстрелов и авиаударов на линии фронта.