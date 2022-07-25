Через морские коридоры из трех портов Одесской области планируют вывозить 3 млн тонн украинской агропродукции ежемесячно.

Об этом рассказала "Общественному" директор департамента агрополитики Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

Речь идет о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Первые два заработают на этой неделе, последний присоединят со следующей.

По словам Стояновой, в мирное время из акватории этих портов вывозилось около 5 млн тонн зерна ежемесячно.

Альтернативными путями (железной дорогой, грузовиками и через дельту Дуная) в июне удалось вывезти 2,2 млн тонн зерна.

Напомним, 22 июля представители Украины, России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна. По условиям договора разминировать порты не будут, суда пойдут по безопасным фарватерам. Военное сопровождение судов не предполагается.

Ранее мы писали, что Украина и США готовятся вывозить украинское зерно наземным транспортом, если морская сделка с РФ сорвется.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.