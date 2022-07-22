В пятницу, 22 июля, в Стамбуле представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна.

Ранее такое соглашение подписала Украина с Турцией и ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступающий после генсека ООН, заявил, что коридор в Черном море заработает в ближайшие дни.

По его словам, Турция "провела очень сложный и долгий путь с Россией и Украиной для решения продовольственного кризиса".

Напомним, что с украинской стороны документ подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Основные пункты соглашения такие:

Зерно собираются вывозить из трех портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Разминировать порты не будут, суда пойдут по безопасным фарватерам.

Военное сопровождение судов не предполагается;

В Стамбуле будет создан координационный центр для мониторинга процесса. В центр войдут представители Украины, России и Турции;

Суда будут проходить досмотр перед тем, как попадать в Украину, чтобы исключить вероятность отправки оружия;

Полноценное движение судов по коридору может начаться через пару недель;

Срок действия соглашения о вывозе зерна из трех портов - 120 дней (с возможностью продления).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что досмотры суден при транспортировке зерна из и в Украину на предмет оружия будут проводиться "как на входе, так и на выходе из Черного моря".

По информации нардепа Алексея Гончаренко, экспорт зерна из украинских портов может начаться на следующей неделе. При этом он сообщил, что в ООН рассматривается вопрос об объявлении Одессы - портом международного значения и запрете проведения там каких-либо боевых действий. Это может означать гарантирование военными США и Британии безопасности Одессы.