На фоне прогресса в переговорах об экспорте зерна из украинских портов наблюдается и резкое падение мировых цен на пшеницу.

Об этом сообщает Bild.

Американские фьючерсы на пшеницу упали почти на 4%, достигнув в итоге пятимесячного минимума в $7,6575 за бушель. Падение фьючерсов в Европе - 5%, до уровня, наблюдавшегося три с половиной месяца назад.

Отметим, что по данным Reuters, Украина, Россия, Турция и ООН на следующей неделе подпишут соглашение об экспорте зерна.

При этом советник главы ОПУ Алексей Арестович уже подтвердил, что зерновое соглашение о разблокировке украинских портов не предполагает перемирия.

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