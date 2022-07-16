В субботу, 16 июля, в Украине идет уже 143-й день войны с РФ.

Бои идут к северу от Славянска, а также в районах Северска, Соледара и Бахмута. Все это - Донецкая область. К юго-западу от Донецка активизировались штурмовые действия противника в районе Угледара

Вчера ракеты РФ били по Николаеву, Харькову, Днепру, Краматорску, Славянску и Бахмуту.

Подробно об этом в итогах за 15 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

16 июля

11.15 В Донецке сообщают об обстрелах города ночью и утром.

По данным назначенного "ДНР" "мэра" Донецка Алексея Кулемзина в результате обстрела погибло двое человек.

11.06 ГосЧС сообщает, что погасило пожар в Одессе после ракетных ударов.

Отметим, что пожар, судя по фото из местных пабликов, был очень мощным.

11.02 В преддверии соглашения об экспорте зерна из украинских портов (его заключение ожидается на следующей неделе), наблюдается резкое падение мировых цен на пшеницу. Об этом сообщает Bild.

Американские фьючерсы на пшеницу упали почти на 4%, достигнув в итоге пятимесячного минимума в $7,6575 за бушель. Падение фьючерсов в Европе - 5%, до уровня, наблюдавшегося три с половиной месяца назад.

10.42 Слышны взрывы в Херсоне.

10.41 В Никополе из-под завалов достали тела двух погибших от сегодняшних утренних обстрелов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Одна из раненых женщин находится в больнице в состоянии средней тяжести.

По Никополю российской армией был совершен удар из "Градов". Предположительно, было выпущено 53 ракеты.

10.38 Число погибших в результате позавчерашнего ракетного удара по Виннице увеличилось до 24 человек. Еще одна женщина, получившая ожоги 85% поверхности тела, умерла в больнице. Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Продолжается лечение 68 пострадавших от этого удара, в том числе 4 детей. Еще четверо остаются пропавшими без вести.

10.27 У Пентагона нет информации о том, что Украина кому-то перепродаёт оружие, полученное от США. Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства на специальном брифинге.

Он отметил, что Минобороны США "не отслеживает" судьбу вооружения, поставленные в Украину. Но при этом, не видит "признаков того, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ".

"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи", - заявил он.

Ранее на Западе звучали предположения, что переданное в Украину американское вооружение якобы может уходить "на сторону".

10.14 Британская военная разведка в своей очередной сводке отмечает, что наступательные операции российских войск на западе от Лисичанска остаются ограниченными по размаху и масштабам.

Они сосредоточены на Северске и Бахмуте.

Россияне утверждают, что они достигли окраин Северска, но, как считают британцы, это еще не так.

По оценке британской разведки, после отступления из Лисичанска украинский войска улучшили свои оборонительные возможности, сократив и выпрямив линию фронта.

Такая тактика, по мнению разведки, оказалась результативной и помогла ослабить российское наступление.

10.02 Шойгу снова проинспектировал российские войска, которые воюют в Украине.

Министр обороны РФ побывал на командных пунктах группировок "Юг" и "Центр". Заезжал ли он при этом на территорию Украины - не сообщается.

Во время поездки Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Звучит, как отмашка на новое наступление, о вероятности которого сегодня сообщали западные аналитики.

Предыдущая такая инспекция от Шойгу была 26 июня.

09.57 Украина разослало письма в американские и европейские крупнейшие банки с требованием не обслуживать компании, торгующие российской нефтью. Об этом сообщил газете Financial Times советник Зеленского по экономике Олег Устенко.

Послание направлено американским банкам JPMorgan Chase, Citigroup, британскому HSBC и французскому Credit Agricole.

Там также содержится предложение продать доли в российских нефтегазовых монополиях, которые есть у означенных финучреждений.

Тональность этого письма практически угрожающая - банкам грозят иском в Гаагский трибунал и заявляют, что не допустят до проектов по восстановлению Украины.

При этом Financial Times отмечает, что Международный уголовный суд не рассматривает дела против стран или компаний - только физических лиц.

В комментарии газете Устенко обвинил банки в затягивании военных действий и раскритиковал прогноз JPMorgan, который предположил рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель при установлении потолка цен на российские энергоносители.

"С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что они помогают режиму Путина",- сказал Устенко.

09.46 Начальник управления персонала Сухопутных войск Роман Горбач объяснил, почему повестки вручают на улицах.

"Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или частному сектору, где высокие ворота, и стучать в дверь, где никто не открывает, – эффективность такой работы очень мала. А, конечно, если это общественное место, где большое скопление народа, эффективность вручения повестки будет гораздо больше", - сообщил военный.

Также он подтвердил, что на западной Украине повестки вручают интенсивнее. По словам Горбача, воинские части комплектуются территориально. Поэтому, если в западных регионах "больше народу" – там больше и повесток.

Офицер сообщил, что в 90% случаев повестки на улице выдаются, чтобы "уточнить данные", а не сразу же призывать.

По его словам, "повестка не должна использоваться как наказание", но в Украине происходит всеобщая мобилизация, напомнил Горбач.

"Поэтому, конечно, могут призываться лица, которые не совсем хотят (служить - Ред.). Но в основном люди, которые защищают страну, они патриоты", - добавил офицер.

09.26 Сегодня ночью были ракетные удары по Чугуеву, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

По его данным, три человека погибли – двое мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще три человека в больнице.

"Разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов", - сообщил Синегубов.

09.22 Фото с места ракетного удара в Одессе сегодня утром.

09.11 Издание Foreign Policy (США) вышло с критикой мобилизации в Украине - в части запрета на выезд мужчин.

Ее написал профессор Массачусетского университета Чарльз Карпентер. Он считает, что украинские мужчины, которых перестали выпускать из страны "заперты в ловушке", и это является нарушением их прав, на которое нужно обратить внимание правозащитным организациям.

Карпентер вел переписку с мужчинами из Украины, которые не могут выехать к своим семьям, уехавшим за границу. С их слов он передает, что мобилизуемых "за пять дней подготовки", то есть без должного обучения, отправляют на фронт (украинская власть такие практики, отметим, отрицает).

Другой аспект - многие из-за войны потеряли работу, и им не дают возможности уехать за границу, где такая работа есть.

Также большое внимание автор уделяет тому, что за рубеж не пропускают геев и трансгендеров.

А многих мужчин пограничники не выпускают даже при наличии законных оснований и всего пакета документов.

Еще одно последствие такой политики - многие женщины и дети, не выдержав разлуки с мужьями, а также оставшись без их поддержки, возвращаются в Украину. А это ставит их жизни под угрозу, чего бы не было в случае отмены запрета на выезд.

"Женщин и детей парадоксальным образом ставят на линию огня", - рассуждает Карпентер и приводит в пример недавний удар по Виннице, где погибли трое детей.

Запрет выезжать за пределы страны и попытки сделать то же самое с межрегиональными поездками автор статьи называет "драконовскими". И призывает Зеленского их смягчить или отменить.

08.58 Видео, как над городом Днепр сбивают одну из российских ракет, впоследствии ударивших по заводу "Южмаш".

После поражения одной ракеты, рядом пролетает другая.

08.56 Мэр Одессы Геннадий Труханов записал видео со склада, куда утром попала российская ракета.

08.52 Американский политолог и философ Френсис Фукуяма заявил, что Украине нужно перехватить инициативу на поле боя уже этим летом.

Иначе в единстве Запада могут возникнуть трещины, и начнутся призывы к Киеву уступить часть территорий России.

В интервью "Немецкой волне" он заявил о двух главных, на его взгляд, опасностях для Украины.

"Первый тест ждет европейскую поддержку Украины следующей зимой. Россия уже фактически прекратила поставки природного газа. И я думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы найти замену российскому газу", - считает Фукуяма.

Вторая опасность - возвращение в политику Дональда Трампа.

"Сложность заключается в том, что поддержка Украины со стороны республиканцев в США постепенно ослабевает. Трамп при этом находится на другой стороне - он настроен пророссийски, не проукраински. Очевидно, что если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России на сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО", - заявил политолог.

По его мнению, единство Запада по Украине зависит от веры в то, что в ближайшей перспективе Киев сможет выиграть войну.

"Если же возобладает мнение, что ситуация зашла в тупик, который будет продолжаться вечно, тогда, думаю, возникнут трещины в единстве Запада, и будет больше призывов к Украине отдать территорию, чтобы остановить войну", - считает Фукуяма.

Отметим, что это уже не первый западный сигнал о том, что если перелома в пользу Киева на поле боя не будет этим летом, Запад начнет пересматривать свою поддержку. Ранее о таком сценарии писали британские СМИ.

08.35 Оперативная пауза в боях на Донбассе завершается, считает американский "Институт изучения войны" в своем новом отчете. Она длилась порядка десяти дней.

За минувшие сутки россияне провели несколько наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка. То есть российские войска пытаются возобновить наступление.

И, хотя масштабного характера наступления пока не носят, они могут расшириться в ближайшие 72 часа, говорится в отчете.

08.19 Госпогранслужба опубликовала видеоролик в стиле "граница на замке" на кордоне с Приднестровьем.

Название видео - "Мы готовы их встретить".

Под тревожную музыку показываются противотанковые ежи и рассказывается, как границу в районе Кучургана охраняют украинские военные.

08.03 Фото многоэтажки в Никополе, куда попали "Грады" сегодня ночью.

08.01 В Никополе Днепропетровской области – за ночь 15 прилетов из "Града" в жилой сектор.

Есть прямые попадания в жилые дома. Повреждено 12 пятиэтажных домов, школа, ПТУ, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Полностью последствия уточняются. Уже известно о том, что одна женщина ранена, возможно нахождение людей под завалами, работают спасатели", - сообщил он.

07.57 Последствия утреннего удара по Константиновке Донецкой области. О пострадавших не сообщается.

07.41 В Киеве что-то сильно горит. Ориентировочно - между Лыбедской и железнодорожным вокзалом.

О прилетах не сообщалось, воздушная тревога закончилась более двух часов назад.

07.37 В Одессе ракета попала по складу, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

Пострадавших нет. Ранее в городе видели сильный пожар.

07.23 Ключевые детали утренней сводки Генштаба:

1. Отбито наступление россиян из Спорного на Ивано-Дарьевку юго-восточнее Северска (Донецкая область).

2. К югу от Бахмута противник вел штурм Семигорья и Новолуганского со стороны Доломитного.

Также атаковал по направлению Роты - Вершина. Везде, как сообщает Генштаб, атаки захлебнулись.

3. Россияне штурмуют Углегорскую ТЭС, бои там продолжаются.

06.48 Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что ночной ракетный удар наносился по заводу Южмаш.

"Прилетело на ЮМЗ и в район Рабочей (улица, примыкающая к Южмашу - Ред.)", - написал Филатов у себя в Facebook.

Это первый подтвержденный удар по заводу за время российского вторжения.

06.39 Информация от ГосЧС по вчерашней ракетной атаке в Днепре:

удар был по промышленному предприятию, по состоянию на полночь там бушевал пожар, его тушили 46 человек.

есть трое погибших и 15 раненых, из них 13 легко.

сгорело два автомобиля, повреждены ещё десять (на фото).

в соседних домах повылетали окна.

06.29 В Одессе ракета попала в гражданский объект, сообщили в оперативном командовании "Юг". О погибших и раненых пока информации нет.

06.19 Около четырех утра прозвучали взрывы в Николаеве.

А ближе к пяти часам - в Одессе, где после воздушной тревоги что-то взорвалось, и начался пожар (на фото).

Информацию о взрыве "Суспильному" подтвердил спикер Одесской ОВА Братчук.

06.03 Паблики Днепра пишут, что новые взрывы – это детонация на месте прошлых "прилетов".

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Ранее сообщалось, что удар наносился по промышленному предприятию (предположительно, в районе Южмаша).