Представитель Евросоюза Жозепп Боррель разочарован тем, что большинство участников G20 отказались "назвать агрессора" в ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится на официальном сайте Евросоюза.

"Главный вывод заключается в том, что в абстрактных терминах все согласны с необходимостью защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако это часто выглядит иначе, когда начинается конкретика.

Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам", - заявил Боррель.

Он также описал позицию "Большой двадцатки" по поводу войны в Украине.

"Когда дело доходит до того, чтобы назвать агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого. Некоторые больше озабочены последствиями войны для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как закончить эту войну; другие жалуются на "двойные стандарты" или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией", - заявил Боррель.

По его словам, многие страны не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это может поставить под угрозу их геополитические интересы.

Напомним, ранее лидеры G7 провели саммит. Они договорились о санкциях против золота и оборонного комплекса РФ.

Также сообщалось, что ранее Китай и США подвели итоги встречи глав своих МИД на полях G20.