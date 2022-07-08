На саммите министров иностранных дел G20 на Бали отменили общее фотографирование. Это произошло из-за отказа ряда стран делать общий снимок с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее о нежелании фотографироваться с Лавровым заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. В отказ пошли и остальные представители стран "Большой семёрки". Также они не пришли на общий ужин G20. Лавров прокомментировал ситуацию так: "Я тоже никого не приглашал фотографироваться".

В свою очередь, во время выступления на пресс-конференции по итогам МИД G20 Лавров сделал ряд заявлений, касающихся Украины.

Он сказал, если Запад добивается военной победы Украины, "то говорить с ним не о чем, потому что таким образом не дает Украине перейти к мирному процессу".

Военные играют основную роль в переговорах по вывозу зерна из черноморских портов, добавил Лавров. РФ готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по вопросу украинского зерна, заявил Лавров, и обвинил запад в том, что он пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Также он заявил, что Запад имеет "раздвоенную позицию" по украинскому вопросу.

Ранее Лавров заявил, что "железный занавес" между РФ и Западом уже опускается.

Также недавно глава МИД РФ сравнил ЕС и НАТО с коалицией Гитлера и обвинил их в подготовке войны с Россией.