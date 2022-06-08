Западные государства планировали похитить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Белград.

Такую сенсационную новость опубликовал сербский сайт Informer.

"Анонсированный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в нашу страну вызвал настоящую дипломатическо-разведывательную войну, серьезно грозившую ввергнуть всю Европу в полный хаос", – пишет издание.

Сообщается, что президент Вучич имел информацию об активности западных разведок, но визит не отменил. Впрочем, он все равно не состоялся из-за отказа соседних государств предоставить воздушное пространство.

Напомним, 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который должен был с визитом прибыть в Белград.

Позже министерство иностранных дел России подтвердили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Отвечая на вопрос, отменен ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, в МИД РФ сказали: "Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела".