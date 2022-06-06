Министерство иностранных дел России подтверждает, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который 6-7 июня должен был посетить Белград.

"Эти сообщения соответствуют действительности", - сказал "Интерфаксу" высокопоставленный источник в МИД РФ.

Отвечая на вопрос, отменен ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, дипломат сказал: "Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела".

"То есть, дал понять, что визит может не состояться", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич сообщал, что в стране рассчитывают на визит главы внешнеполитического ведомства России, но организация такой поездки сталкивается с рядом трудностей.

Вучич заявил, что лично займется логистикой запланированного визита Лаврова.

Ранее мы писали, что Турция планировала как можно быстрее определить схему вывоза украинского зерна в ходе визита Сергея Лаврова.

Также "Страна" сообщала, что любой самолет России в воздушном пространстве Великобритании может быть задержан.