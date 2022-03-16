Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и "гуманитарной бесполетной зоной".

"Если бы мы были на месте президента Зеленского, мы тоже просили бы обо всем возможном [...]. Но президент Байден принимает решения через призму нашей национальной безопасности. Как мы говорили раньше, бесполетная зона [...] будет требовать от нас, чтобы мы потенциально сбивали российские самолеты, чтобы НАТО сбивала российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", - сказала Псаки, когда ее попросили прокомментировать очередной призыв Зеленского о создании бесполетной зоны.

Власти США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и созданием "гуманитарной бесполетной зоны", по мнению Вашингтона, оба варианта приведут к эскалации, заявила пресс-секретарь Белого дома.

"Гуманитарная бесполетная зона может иметь конкретную географию, [охватывать определенную] часть [территории] на западе Украины, в то время как [обычная] бесполетная зона [...] подразумевает всю страну. С нашей точки зрения, [...] разницы в плане реализации и эскалационного воздействия нет", - сказала представитель Белого дома.

"Пентагон сохраняет мнение, что передача из Польши МиГ-29 Киеву не была бы эффективным шагом, вела бы к эскалации в Украине", - заявила Псаки.

Напомним, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной с первых дней войны. Это означает, что российские ракеты и самолеты не смогут бомбить города, так как все летящие объекты будут сбивать ПВО и военные самолеты сил НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон не собирается закрывать небо над Украиной, но думает о поставке новых "Байрактаров".

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Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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