Вчера президент дал много комментариев западной прессе. Приведем главные тезисы Зеленского о текущей ситуации.

О переговорах с РФ

Зеленский говорит, что на переговорах с Украиной россияне перестали выдвигать ультиматумы, а "начали разговаривать". Судя по всему, основной трек - это разговоры о внеблоковом статусе Украины.

Зеленский говорит, что гарантий безопасности от Москвы, в случае отказа от НАТО, недостаточно - их должен дать и Запад.

"Я считаю, что это принципиально другой подход, и он должен быть таким. Я считаю, что в нем пока недостаточно привлечения наших западных партнеров, лидеров, потому что если мы говорим о пунктах по гарантиям безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны. Поэтому, кроме РФ, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", - заявил Зе.

Эту мысль Зеленский уже озвучивал ранее, но теперь он по сути предложил официально включить в переговоры Запад. Но это пока вариант, который не обсуждается ни Россией, ни теми же США.

Также одним из гарантов, по его мнению, может быть Израиль, который активно участвует в урегулировании. Так Зеленский подтвердил информацию СМИ о том, что премьер Беннет активно ведет посредническую миссию.

Правда, ничего не сказал о том, что израильский премьер активно лоббирует согласие Киева на условия РФ, как об этом сообщали зарубежные издания. Но сам Зеленский явно пытается через Беннета организовать встречу с Путиным в Иерусалиме.

"Мы говорили с господином Бенетом – и я ему говорил, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-нибудь, и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров.

Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал. О деталях его переговоров с президентом России я не могу говорить… Мы это положительно воспринимаем", - заявил украинский президент.

Впрочем, пока нет определенности по переговорам Украины с Россией, вряд ли эта встреча состоится. Зная то, как это воспринимают в Кремле, можно предположить, что если прямой разговор Путина и Зеленского состоится, то он будет венчать уже согласованные в общих чертах договоренности.

А пока их нет - судя по тому, что война продолжается.

И судя по тому, что Зеленский продолжает требовать у Запада более существенной помощи, чем сейчас.

О закрытии неба

В разговоре с журналистами Зеленский предложил альтернативные способы помощи Украине в борьбе с российской авиацией.

Он заявил, что Украина готова купить и самолеты, и системы ПВО. Более того, Киев уже нашел, кто их сможет продать (включая помощь летным составом).

То есть, это смена риторики. Если раньше звучали требования, чтобы НАТО сбивало российские самолеты напрямую, то теперь идут предложения, продать Киеву нужные системы.

Впрочем, вопрос тут явно не в деньгах. Недавно США отказались передавать Украине польские самолеты (этот вопрос Варшава оставила на усмотрение Вашингтона). Этот прецедент показывает, что натовские страны в одностороннем порядке таких поставок вести не будут, а будут советоваться с Альянсом.

С другой стороны, уже американские СМИ пишут, что лед здесь может тронуться: Байден, по слухам, ведет консультации с союзниками, чтобы поставить Украине старые советские ПВО С-300. Но Россия сегодня устами замминистра иностранных дел Рябкова заявила, что будет бомбить такие поставки, когда их будут перевозить через границу.

В общем, пока непонятно, чем история с закрытием неба закончится. Но если ничем, то Украина получит лишние аргументы окончательно отказаться от НАТО и выйти таким образом на мирные договоренности.