Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Зеленский добавил, что готов к переговорам с Россией и выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.

"Уже обсуждаются вопросы, начали о чем-то договариваться", - сказал Зеленский о переговорах с РФ.

"Я рад уже сигналу со стороны РФ (о переговорах - Ред.). Я два года ни разу не слышал, что может быть диалог", - добавил президент.

Напомним, ранее израильская газета Хаарец со ссылкой на одного из украинских чиновников написала, что Нафтали Беннет якобы лично давил на президента Зеленского, чтоб тот "капитулировал" перед Владимиром Путиным.

Позже Подоляк опроверг слухи о том, что Израиль советует Украине сдаться.

Также мы писали, что в Кремле не исключают встречи Путина и Зеленского.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно