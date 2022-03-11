Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провел телефонную беседу с главой США Джо Байденом и рассказал ему о своей оценке ситуации в ходе военных действий в стране.

"Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом, - написал Зеленский на своей странице в Twitter. - Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя", - добавил он.

"Мы договорились о дальнейших шагах, касающихся оборонной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию", - добавил украинский президент.

Скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что Украина уже добилась стратегического перелома в войне и призвал ЕС больше помогать. По его словам, нельзя сказать, сколько еще дней мы должны защищать нашу землю, но президент уверен, что мы это сделаем.

Также напомним, что Зеленский записал новое обращение. Также Зеленский заявил, что будет работать над тем, чтобы российские пропагандисты, отрицающие жертвы среди мирных людей, лишались имущества заграницей.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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