В среду, 9 марта, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина готова обсуждать с Россией нейтральный статус.

Об этом он сообщил в эфире немецкого телеканала ARD, пишет Zeit.

В частности, во время интервью Жовква добавил, что наша сторона не собирается принимать никаких ультиматумов или идти на компромиссы по принципиальным вопросам.

"Но все остальное можно было бы дискутировать, например, как может выглядеть возможный нейтральный статус Украины… Нам нужны жесткие гарантии, чтобы не повторилась ситуация, причем не только для Украины. Людям в Германии должно быть понятно, что если Украина не остановит Россию и не остановится на границах Украины, она пойдет дальше", - говорит он.

В то же время Игорь Жовква добавил, что для проведения таких переговоров должны прекратиться боевые действия, а РФ как агрессор должна вывести с украинской территории свои войска. Украина требует от соседей, в том числе и России, гарантий безопасности, чтобы сегодняшняя ситуация никогда не повторилась.

"Международные партнеры должны помочь в проведении такой встречи", - говорит заместитель руководителя ОП.

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