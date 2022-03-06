НАТО не готова обсуждать вступление Украины в ближайшие 5-10 лет и мы не будем бороться за заявку на вступление. Такое знаковое заявление сделал переговорщик украинской делегации по урегулированию в Украине Давид Арахамия.

Таким образом он фактически признает, что может обсуждаться нейтральный статус Украины.

Напомним, советник главы МВД дал прогноз на завтрашние переговоры с РФ, заявив, что ни одна из сторон не имеет явного преимущества.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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