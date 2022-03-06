Президент России Владимир Путин не против возможности проведения трехсторонней встречи МАГАТЭ - Россия - Украина в режиме видеоконференции или в третьей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Комментируя упомянутое президентом Франции предложение гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ - Россия - Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", - говорится в сообщении.

Известно, что телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Украине продолжался в течение 1 часа 45 минут.

Это четвертый телефонный разговор Путина и Макрона за последние 10 дней. Как отмечает телеканал BFM, всего с декабря 2021 года президенты общались 14 раз, включая встречу в Москве.

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