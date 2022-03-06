Кремль опубликовал пресс-релиз по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, который состоялся сегодня и главной темой которого была Украина.

Заявляется, что Путин подтвердил "готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта".

Однако далее дал понять, что на какие-то уступки идти не намерен.

"Обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. Подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России.

Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии", - заявляют в Кремле.

Таким образом, прогноз на переговоры неутешителен - украинская сторона не считает себя проигравшей и полагает, что резервы у России на исходе и время работает против Москвы. А потому на выполнение требований Путина в полном объёме идти не готово, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Это означает, что велик риск активизации боевых действий. Стороны постараются нанеси другу другу большой урон, который позволит склонить чашу весов на переговорах в свою пользу", - говорится в сообщении "Политики Страны".

В целом, что происходит в переговорном процессе между Украиной и Россией, какие есть хотя бы примерные намётки на компромиссы - читайте в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

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