Президент РФ Владимир Путин не учел ограниченные возможности России при начале войны с Украиной, что чревато потери им власти в ближайшие 12 месяцев.

Такой прогноз дал главный стратег инвестиционной компании Clocktower Group Марко Папич в комментарии Bloomberg.

По мнению Папича, российский президент проигнорировал материальные ограничения своего войска и страны в целом. Также на ситуацию повлияло сильное сопротивление Украины.

"Набор ограничений, которые я выявил в своем исследовании, полностью подтверждается. Это проявляется в реальности. И это проявляется несколькими способами. Украинцы борются очень, очень упорно. Во-вторых, у российских военных нет опыта ведения реальных войн. И, в-третьих, Украина — очень трудное место для вторжения с логистической точки зрения", – считает Папич.

"Отметим, что сейчас большинство прогнозов с Запада и Украины относительно пробуксовки и краха российского плана наступления на Украину исходят из того, что резервы РФ заканчиваются.

Но так это или нет на самом деле можно будет понять лишь на практике. Причём уже в ближайшие дни.

"Страна" уже писала, что это, на самом деле, ключевой вопрос с точки зрения дальнейшего хода компании. Если теория о том, что "резервы у России закончились" не верна, то это будет означать, что РФ сможет продолжить наступление на Одессу, охватив Николаев, а также окружить группу украинских войск на Донбассе. А также, возможно, взять в кольцо Киев и Харьков.

Если же резервы действительно закончились, то наступление остановится в том месте, где и сейчас. Но это будет тоже не хороший для Украины вариант, так как фактически парализует экономику страны. Возможно, это когда-нибудь и станет "концом для Путина", но пока основной удар приходится по Украине - по людям, экономике и инфраструктуре. В целом война, безусловно, сильно бьет по обоим странам. И тем важнее ее быстрее закончить", - прокомментировал информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Институт изучения войны считает, что войска РФ вошли в краткую оперативную паузу, и опубликовал свежую карту боевых действий в Украине.

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