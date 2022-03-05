Президент РФ Владимир Путин 5 марта сделал ряд заявлений по Украине. Ключевым требованием, чтобы остановить войну, назвал "демилитаризацию" нашей страны. Также он пригрозил всем странам, который попытаются закрыть небо над Украиной.

Путин назвал решение о начале войны с Украиной "тяжелым".

"Можно было ввести войска только на Донбасс, но тогда Киеву бесконечно шла бы поддержка от стран Запада, решили пойти другим путем", - сказал он.

Кроме того, Путин пригрозил украинской власти: "если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности. И это будет целиком и полностью их ответственность".

"Вероятно, имеет в виду - если Зеленский не пойдёт на условия, которые сейчас ему выставляют", - комментирует слова Путина Telegram-канал "Политика страны".

Вместе с тем, одним из ключевых требований Путин назвал "демилитаризацию" Украины: "есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию".

Также Путин сказал, что не планирует вводить в России военное положение и не собирается использовать резервистов для отправки на войну в Украину (так же как и срочников).

"Мы благодарны добровольцам, которые приходят в наши военкоматы, но их помощь пока не требуется и, я уверен, не потребуется", - сказал Путин.

Кроме того, заявил, что Россия будет рассматривать любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной "как участие в военных действиях".

Также Путин добавил, что операция идёт так, как и запланировал Генштаб.

Напомним, 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

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