Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров российского главы Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Вы знаете, что, собственно, вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", - сказал Песков журналистам.

Напомним, вчера, 3 марта, Зеленский призвал Путина к переговорам фразой: "Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?".

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