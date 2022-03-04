За неделю войны России с Украиной на президента Владимира Зеленского, который не стал эвакуироваться и остался в Киеве, совершили три покушения.

Об этом сообщает The Times.

Два из них пытались организовать наемники ЧВК "Вагнера", еще одно - чеченцы. Но все три были сорваны "антивоенными элементами в ФСБ".

То есть украинские спецслужбы, по версии газеты, были предупреждены из Москвы.

Одно из покушений было сорвано в субботу после ликвидации группы чеченцев в Киеве.

Напомним, что это издание уже рассказывало, что круглосуточный комендантский час в Киеве вводили для ловли "киллеров Зеленского".

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что была ликвидирована группа кадыровцев, которая готовила покушение на Зеленского.

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