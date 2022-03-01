Секретарь Совета национальной безопасности и обороны СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского. Вся элитная группа кадыровцев была уничтожена.

Об этом Данилов рассказал в эфире телеканала "Рада".

По словам секретаря СНБО, представители ФСБ, которые не хотят участвовать в кровавой войне, передали украинским властям информацию, благодаря которой была уничтожена элитная кадыровская группа, которая отправилась в Украину для ликвидации президента:

"У них было разделение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, убирайтесь отсюда", - эмоционально отреагировал Алексей Данилов.

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