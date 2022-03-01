Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка российских вооруженных сил продолжит проведение специальной военной операции в Украине до достижения поставленных целей".

То есть - наступление продолжится. При этом Шойгу заявил, что российская армия не собирается оккупировать Украину.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по воинской части под Измаилом.

Также писали, что "ДНР" и армия России ведут наступление на Мариуполь.

Кроме того, сообщалось, что на площади Свободы в Харькове прогремел мощный взрыв. Снаряд разорвался у здания ОГА.

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