Страны Евросоюза, США, Канада и Британия провели юридические консультации и договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за вторжения России на Украину. В настоящий момент обсуждаются детали с властями.

"Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе", - говорится в совместном заявлении Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

В документе осуждают войну, которую Путин осознанно ведет против народа Украины.

"Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно добьемся, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом", - говорится в сообщении.

Официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт также уточнил, что при необходимости другие банки из России тоже будут отключены от SWIFT. "Эти институты должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность", - заявил Хебештрайт.

В компании SWIFT заявили, что готовы ввести ограничения для российских банков после получения от европейских властей детальной информации.

Напомним, что эта мера обсуждалась давно, а лидеры разных стран называли ее "самой крайней", российские чиновники настаивали, что Европа пострадает от этого не меньше России.

Накануне главы МИД Евросоюза одобрили решение закрыть небо для России и отключить нескольких банков от SWIFT.

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