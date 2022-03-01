Спутники зафиксировали огромную колонну российской военной техники близ Киева. Снимки сделаны спутником Maxar в понедельник вечером.

Колонна упирается восточной окраине аэропорта Антонов в Гостомеле.

Колонна состоит из бронетехники, танков, буксируемой артиллерии и других транспортных средств.

Как сообщили в Maxar, колонна имеет длину более 40 миль (это - 64 километра).

Между тем, "Страна" уже писала, что в Белом доме считают, что войска РФ введут блокаду Киева и будут добиваться капитуляции.

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