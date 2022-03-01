Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 самолетов - 56 истребителей Миг-29 и 14 штурмовиков Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook.

"Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, вопреки заявлениям Украины, Болгария говорит, что никаких военных самолетов Киеву не поставляла.

"Болгария не принимала обязательство о поставке военной технике в Украину. Мы не принимали ангажемент об отправке самолетов", - заявил премьер-министр Кирилл Петков, которого цитирует "Радио Болгария".

Напомним, Венгрия запретила транзит оружия для Украины по своей территории.

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