Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь обратится к РФ с просьбой разместить ядерное оружие, если Запад разместит такие вооружения в Польше или Литве.

Напомним, ранее он призвал Украину к проведению переговоров в Минске, сказав, что "день-два – будет война, а через три дня – мясорубка".

Он также сказал, что пока политики будут разглагольствовать, люди будут гибнуть. "Чего мы медлим? Люди же гибнут. Ну, а завтра уже переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель разговариваться ни с кем не станет", - считает Лукашенко.

Однако позиция Украины - провести переговоры не в Беларуси, а на нейтральной территории.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.