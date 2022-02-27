Президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси,

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Судя по всему Запад склоняет Лукашенко порвать союз с Путиным в обмен на то, что ему простят все, что было. Если это случится, то это будет очень сильный удар по России и всей ее военной операции в Украине", - комментирует телеграм-канал "Политика Страна".

Ранее Лукашенко рассказал, как уговорил Путина оставить российские войска в Беларуси. По его словам, он сам сам предложил главе РФ Владимиру Путину оставить на территории республики некоторое количество российских военных.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: