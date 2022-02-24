Сегодня, 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о "военной операции" в Украине, а Рада ввела военное положение, президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия России покушением на мир и стабильность в Европе. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, санкции против России будут масштабными, они затронут оборонный, экономический и энергетический сектора.

Также президент Франции, напомним, осудил признание Россией независимости "ЛДНР" и призвал ввести санкции.

Как писала "Страна", 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с американским коллегой Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Было предложение провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности, и оба приняли принцип такого саммита. В Белом доме тогда подтвердили, что Байден согласился провести встречу с Путиным.

Однако уже 23 февраля в Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина больше не значится в планах.

После того, как российские войска прорвали украинскую границу 24 февраля, Зеленский заявил о разрыве дипотношений Украины с Россией, а Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России.