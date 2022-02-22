Президент США Джо Байден в ночь на 22 февраля, сразу после признания Владимиром Путиным независимости "ЛНР" и "ДНР", провел телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Согласно его словам, "президент Байден начал беседу по защищенной линии связи с французским президентом Макроном и германским канцлером Шольцем в 15:17 по времени восточного побережья США", то есть в 22:17 по Киеву.

Никаких дополнительных деталей, касающихся звонка, американская сторона не привела.

Позже в Белом доме заявили, что переговоры Байдена по телефону с Макроном и Шольцем продолжались примерно 30 минут.

В итоге стало известно, что собеседники договорились не ослаблять усилий по сохранению территориальной целостности Украины. Они также подчеркнули, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" не останется без ответа.

Сейчас США продолжают консультации с союзниками и партнерами, включая Украину, по поводу дальнейших шагов.

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