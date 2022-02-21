Президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.

Об этом сказано в заявлении официального представителя администрации Джен Псаки.

По ее словам, упомянутый указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое будет вести деятельность в этих регионах Украины. В ближайшее время Госдеп и Казначейство представят дополнительные подробности.

"Мы также вскоре объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним вопиющим нарушением Россией своих международных обязательств", - пообещала Псаки.

Она добавила, что эти меры отдельные и дополняют "быстрые и суровые экономические меры", которые США готовят в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Кроме того, Псаки отметила, что в Белом доме ожидали подобного шага со стороны России и были готовы немедленно отреагировать.

"Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной". - заверила Псаки.

"Страна" внимательно следит за тем, что происходит вокруг Украины и Донбасса.