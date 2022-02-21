Владимир Зеленский заявил, что обсудил последние события с президентом США Джо Байденом.

Об этом он написал в своем Твиттере вечером 21 февраля.

Также Зеленский сообщил, что намерен переговорить с британским премьером Джонсоном.

"Обсудил события последних часов с Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Брисом Джонсоном", - сказано в записи.

Судя по времени появления записи, разговор с Байденом состоялся еще до того, как президент России Владимир Путин принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами и об этом появились официальные сообщения.

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