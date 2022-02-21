Вашингтон контактировал с Украиной по поводу возможной эвакуации президента Владимира Зеленского в случае эскалации ситуации с российским "вторжением".

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

"Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации", - сказал источник.

Официального подтверждения этой информации нет.

Известно, что сейчас Зеленский проводит экстренное заседание СНБО Украины, которое он собрал вечером 21 февраля в связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совета безопасности Российской Федерации по поводу признания независимости "ЛДНР".

Между тем в Украине все настойчивее ходят слухи о ведении военного положения. Спикер парламента Руслан Стефанчук на них отреагировал заявлением, что сейчас нет смысла говорить о возможности введения в Украине военного или чрезвычайного положения, потому что нет соответствующего указа президента.

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