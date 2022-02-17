В последние дни многие обсуждают преображение президента Украины. Зеленский появился на публике с блестящими темными волосами, хотя еще несколько месяцев назад на висках и макушке главы государства появились отчетливо видные клоки седых волос.

Тогда Зе в своих соцсетях поделился селфи, на котором он запечатлен в облегающем реглане черного цвета для занятий фитнесом.

"Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед. #ЗдороваяУкраина", — подписал президент пост.

Однако подписчики обратили внимание не на популяризацию здорового образа жизни, а внешность заметного постаревшего Зеленского. Пользователи не поскупились на критику в комментариях. "Седеет дядька", "Поседел конкретно", "Как же он постарел".

Однако на снимках фотокорреспондентов "Страны" до и после «седого селфи» Зе, серых прядей на его голове не было ни справа, ни слева. Поэтому было предположение, что Владимир мог специально осветлить пряди и спекулировать, мол поседел от нервов. Как собственно его предшественник Петр Порошенко давно эксплуатирует образ "сивочелого гетьмана".

"Страна" обратилась к эксперту по прическам, чтобы узнать к каким манипуляциям с волосами прибегает Владимир Зеленский.

"Это то чувство, когда статус вносит свои коррективы в твою личную жизнь. Конечно, то что президент седой, видно невооруженным глазом. Кстати, для мужчины в зрелом возрасте, это не катастрофично. Многие мировые политики седы и ничего в этом плохого или постыдного нет. Но видимо у Владимира свои комплексы. Камуфлирование очень распространённая процедура. Это позволяет выглядеть моложе и стильно. Но не в этом случает. Работа выполнена не аккуратно! Тон камуфляжа гораздо темнее, родного цвета волос. Так быть не должно. С такими темпами есть риски стать Кобзоном", - считает эпатажный звездный стилист Владимир Кауфман.

Наш собеседник предполагает, что у гаранта нет личного парикмахера. Так как у него всегда разная стрижка и разный цвет волос. И отмечает, что обычная стоимость камуфлирования от 1500 до 5000 гривен.

"Думаю, помимо камуфлирования, так же он пользуется специальным домашним уходом. Для поддержания тёмного цвета волос. Это тоже порядка 3000 гривен. Я бы порекомендовал ему обратиться к стилисту. Подобрать индивидуальный образ. С правильной формой стрижки и не тонировать волосы. Так как этот тренд уже теряет свою актуальность", - говорит Кауфман.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Кличко шастал по Киеву не дождавшись результата теста на ковид.