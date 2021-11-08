У Владимира Зеленского появилась на голове седина, хотя еще днем ранее ее не было.

Утром воскресенья президент опубликовал у себя в инстаграм фото из тренажерного зала. "Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", - написал Зе.

Но пользователи обратили внимание не на спортивные успехи президента. А на его седеющие волосы с правой стороны.

Некоторые увидели в этом "пиар-плагиат" от Петра Порошенко, который уже давно эксплуатирует образ "сивочолого гетьмана".

Однако с Зеленским есть один важный нюанс. Если взять его фото, которые были сделаны совсем недавно, там этой седины нет. Ни справа, ни слева.

Вот его фото пятидневной давности из того же президентского инстаграма. Как видим, никаких признаков седины не имеется.

Если изучить инстаграм президента и его официальные фото с разных мероприятий - Зеленский не был седым и неделю назад, и две.

Нет седины и на видеоролике, который у Зеленского опубликовали 6 ноября - ко дню освобождения Киева.

Что интересно, ролик этот был записан ровно за день до фотографии из спортзала - Зе посетил Музей освобождения Киева именно 6 ноября. А во время вчерашней тренировки гарант резко поседел.

То есть вывод напрашивается вполне однозначный - президенту подкрасили волосы для создания "эффекта седины" специально для фото из спортзала.

Или же действительно Зеленского так выбили из колеи последние события (например, критика со стороны Авакова или же создание Разумковым своей группы в Раде), что он резко поседел буквально за пару дней.

Ну, или у него просто внезапно за ночь исчезла вся краска для волос.