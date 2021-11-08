Экс-спикер Дмитрий Разумков, несмотря на свою отставку, остается в топе политических процессов.

Причин этому несколько.

Во-первых, социологи фиксирует заметный рост и его рейтинга, и его еще не созданной (но уже анонсированной партии). Последняя по ряду опросов или уже преодолевает 5% барьер, или же находится близко к нему.

Во-вторых, в ближайшее время в Раде будет создано межфракционное объединение "Разумная политика" во главе с Разумковым. Он сам подтвердил эту информацию и даже назвал число депутатов, которые туда войдут - 25 человек. А сегодня опубликовал и полный список участников.

Двадцать один из них - это депутаты от "Слуги народа". С учетом того, что сейчас во фракции СН 241 депутат, появление в ней группы из 20+ человек, которая не подчиняется командам от Банковой, фактически будет означать конец монобольшинства.

В-третьих, власти предпринимают усилия, чтоб отобрать у Разумкова мандат депутата. Пока еще не совсем понятно, чем эта попытка закончится, но само по себе муссирование вопроса также привлекает дополнительное внимание к Разумкову.

Подробнее о том, как активность экс-спикера может поменять политические расклады, читайте в статье "Страны".

Забрать мандат

Первый заместитель председателя Верховной Рады, глава СН Александр Корниенко на прошлой неделе сообщил в кулуарах парламента, что съезд партии, давно анонсированный, состоится либо 20 ноября, либо 27-го.

По крайней мере один вопрос повестки дня уже известен: по словам Корниенко, на съезде могут исключить из партии народного депутата Артема Дмитрука (СН) за его нелестные высказывания в адрес партии и ее парламентской фракции (например, назвал важный для власти закон об олигархах “пиаром”, а октябрьский слет “слуг народа” в Трускавце “дискотекой”).

Возможно, фракция в парламенте облегчит работу партийному съезду, изгнав Дмитруку из своих рядов до даты проведения. “Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии”, - пояснил Корниенко прессе.

В свою очередь глава фракции СН Давид Арахамия заявил в кулуарах, что по вопросу Дмитрука “слуги народа” определятся на следующей пленарной неделе. В качестве еще одного повода для его исключения, он назвал то, что нардеп является противником обязательной вакцинации (что тот не скрывает). Впрочем, об исключении из фракции куда более активного антивакцинатора Юрия Камельчука пока никто речи не ведет. Наверное, потому что тот как раз полностью лоялен руководству фракции.

Впрочем, гораздо сильнее интерес к другому возможному кадровому вопросу на съезде - экс-спикера Разумкова. Как писала “Страна”, руководство "Слуги народа" допускало, что партийный форум может принять решение о досрочном прекращении полномочий своего “списочника” Разумкова, сославшись на статью Конституции об императивном мандате потому что Разумков после отставки с поста спикера оказался внефракционным, а по Конституции депутат, который прошел по списку партии обязан был войти в ее состав..

Дискуссия о том, законно ли это в ситуации экс-спикера, началась сразу, как стало понятно, что Разумков теперь оппонирует президентскому Офису и его уберут с председательской должности.

Правда, в последнее время в руководстве СН называют основания для лишения Разумкова мандата, которые Конституцией и вовсе не предусмотрены. Например, "не голосование вместе с фракцией по важным вопросам". Но за такое нельзя лишить мандата. Можно только исключить из фракции.

При этом Разумкова Арахамия и Корниенко упорно называют внефракционным депутатом.

Сам же экс-спикер считает себя членом фракции СН, куда он, по его мнению, автоматом вернулся после отставки, чему есть некие документальные подтверждения.

“Пусть покажут мне материалы о том, что я из нее вышел”, - заявил Разумков в кулуарах парламента. Он также обвинил главу фракции СН Арахамию, что тот не знает ее состав.

“Я получил письмо от Арахамии, в котором он ссылается на информацию с сайта Верховной Рады, где сказано, что я внефракционный”, - рассказал Разумков журналистам.

Кстати, какие в этой ситуации фигурируют документы, ни Разумков, ни Арахамия с Корниенко не говорят. Никто ничего не обнародовал. Где заявление Разумкова о вступлении во фракцию (которое написали все избранные на тот момент депутаты от СН), было ли его заявление о выходе из фракции (или о приостановлении членства в ней на время выполнения обязанностей спикера)? Заявление о возвращении в фракционные ряды экс-спикер якобы не поддавал. Написал только на вступление в парламентский комитет по вопросам свободы слова, но пока не принят, судя по карточке на сайте Рады, где он действительно числится внефракционным.

Стоит добавить, что не все во фракции разделяют мнение, что Разумкова по закону можно лишить полномочий. Например, член политсовета СН, ее народный депутат Александр Качура говорит, что не видит юридически правильной процедуры, которая бы позволила лишить Разумкова мандата.

Прецедент отъема мандата у народных депутатов был в прошлом созыве Рады. “Блок Петра Порошенко” лишил полномочий Николая Томенко и Егора Фирсова, вышедших из состава фракции. Процедура была следующая: съезд обратился к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) досрочно лишить обоих полномочий на основании статьи 81 Конституции (выход из состава фракции депутата, избранного по партийному списку), далее было решение ЦИК.

Народный депутат восьмого созыва Игорь Попов допускает, что с Разумковым “слуги” могут поступить по такому же сценарию, и Центризбирком (в целом подконтрольный власти) встанет на их сторону.

Правда, в случае с Фирсовым и Томенко ситуация была намного более очевидной - они сами вышли из фракции и заявили об этом публично. А по Разумкову вопрос, как писалось выше, спорный.

Что открывает дорогу для обжалования решения о лишении мандата через суд.

"Разумная политика"

По мнению Попова, желание руководства СН отобрать мандат у Разумкова объясняется опасениями, что экс-спикер все-таки наберет депутатов на собственную депутатскую группу, которая получит права фракции и значительно усилит голос самого Разумкова в парламенте и за его стенами.

И Разумков, к слову, уже двигается в этом направлении.

Для начала уже анонсировано создание межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика". Как и предполагала "Страна", в названии обыгрывается фамилия экс-спикера.

В нее войдут 25 народных депутатов (хотя вскоре их может стать и больше), в том числе Нелли Яковлева и Василий Мокан, которые входят в близкое окружение Разумкова, упомянутый выше Дмитрук, а также Оксана Дмитриева, Олег Воронько, Михаил Крячко, Роман Соха (все СН), бывшая представительница монобольшинства Людмила Буймистер, член фракции "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Как говорят собеседники в монобольшинстве, значительная часть депутатов из "Разумной политики" ориентируются на экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, с которым якобы у Разумкова уже сложился неформальный альянс, и на бывшего главу ОП Андрея Богдана, который уже больше года ведет свою личную вендетту против президента и Андрея Ермака. Причем в реальности депутатов от "Слуги народа", которые связаны с Богданом и Аваковым, на самом деле значительно больше. Поэтому группа имеет перспективы к расширению еще на человек 10-15 минимум.

Разумков уже опубликовал обращение к спикеру Рады о создании нового МФО (на следующей пленарной неделе Стефанчук, по закону, обязан об этом объявить). А также список из 25 депутатов. Из которых 21 - "слуги народа".

В данный момент численность фракции СН - 241 народный депутат плюс на подходе победители довыборов в округах Виталий Войцеховский и Сергей Козырь. Но монобольшинство фактически развалится, если сторонники Разумкова внутри президентской фракции перестанут голосовать по команде Банковой (а наверняка так и произойдет).

А если в отместку руководство фракции исключит их, то монобольшинство развалится и де-юре, так как в нем будет меньше 226 депутатов.

Конечно, на помощь придут сателлиты ОП в Раде - депутатские группы "За будущее" и "Доверие", группа "Справедливость" внутри фракции "Голоса", отдельные внефракционники. Но, как считают источники в Раде, при таких раскладах "цена" их поддержки для ОП существенно возрастет. Разрыв с Разумковым может слишком дорого обойтись Зеленскому.

А если рейтинг президента (а следовательно - и перспективы его переизбрания на второй срок) будет падать также быстро как и сейчас, то как минимум "Довира" (там собрались разные мажоритарщики, значительная часть которых связана с агроолигархом Веревским), может начать играть в свою игру. Да и с группой "За будущее" (ориентируется на Коломойского) также далеко не все ясно.

По итогу, Зе может полностью потерять контроль над Радой.

А нужен ли Разумкову мандат?

Что касается перспектив лишения Разумкова мандата народного депутата, то эксперты полагают, что этот вопрос для него уже не принципиальный.

Игорь Попов считает, что депутатские полномочия для Разумкова, если он останется в нынешнем внефракционном статусе - не имеют решающего значения.

“Внефракционнику почти невозможно получить слово с парламентской трибуны, на согласительном совете глав фракций и комитетов. Можно выступать с пресс-пойнта, на что редко пресса обращает внимание, или писать депутатские обращения и запросы, которые вообще никому не интересны и на них приходят обычно отписки. Он, конечно, будет раздавать комментарии в кулуарах, но если у него останется доступ к национальным телеканалам, он и так будет там появляться”, - объясняет эксперт “Стране”.

“Мандат для Разумкова уже неважен. У него высокий личный рейтинг, его еще не созданная именная партия уже проходит в парламент. Есть поддержка части элит, присутствие в “телевизоре”. Лишение его депутатских полномочий мало что изменит в этом плане. Наоборот: его оппоненты продемонстрируют таким образом свою слабость и страх. Это будет расценено как беспрецедентное давление на Разумкова. Все это наложится на тенденцию роста недовольства политикой Зеленского, и в результате позиции экс-спикера даже укрепятся”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.