Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять политических сил, в том числе - пока еще не существующая партия экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, о планах создания которой бывший председатель Рады заявил в конце октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова".

Социологи с 23 по 27 октября 2021 опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Результаты такие (от всех опрошенных):

"Слуга народа" - за нее проголосовали бы 15% всех опрошенных;

"Европейская солидарность" - 12,4%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,5%;

"Батькивщина" - 7,2%;

партия Дмитрия Разумкова - 5,5%.

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%;

"Сила и честь" - 3,6%;

"Наши" - 3,1%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 2,1%;

Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,6%;

"Партия Шария" - 1,3%;

"Голос" - 1%.

За каждую из других политических сил проголосовали бы 0,3% опрошенных. Еще 8% респондентов заявили, что не принимали бы участие в голосовании. 13,1% опрошенных не определились с ответом, а еще 12,3% вовсе бы не голосовали ни за одну из предложенных партий.

Отметим, что если брать не от всех опрошенных, а только от тех, кто определился и готов прийти голосовать (это более точно отображает возможный результат на выборах), то проценты у всех партий были бы еще больше. А значит и партия Разумкова со значительным запасом преодолела бы 5% барьер.

Напомним, партия "Слуга народа" с конца лета потеряла 6% поддержки, согласно результатам предыдущего опроса социологов.

Вместе с тем, и, по данным социологом, Владимир Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге.