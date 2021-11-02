Еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять политических сил, в том числе - пока еще не существующая партия экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, о планах создания которой бывший председатель Рады заявил в конце октября.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова".
Социологи с 23 по 27 октября 2021 опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.
Результаты такие (от всех опрошенных):
- "Слуга народа" - за нее проголосовали бы 15% всех опрошенных;
- "Европейская солидарность" - 12,4%;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,5%;
- "Батькивщина" - 7,2%;
- партия Дмитрия Разумкова - 5,5%.
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%;
- "Сила и честь" - 3,6%;
- "Наши" - 3,1%;
- Радикальная партия Олега Ляшко - 2,1%;
- Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,6%;
- "Партия Шария" - 1,3%;
- "Голос" - 1%.
За каждую из других политических сил проголосовали бы 0,3% опрошенных. Еще 8% респондентов заявили, что не принимали бы участие в голосовании. 13,1% опрошенных не определились с ответом, а еще 12,3% вовсе бы не голосовали ни за одну из предложенных партий.
Отметим, что если брать не от всех опрошенных, а только от тех, кто определился и готов прийти голосовать (это более точно отображает возможный результат на выборах), то проценты у всех партий были бы еще больше. А значит и партия Разумкова со значительным запасом преодолела бы 5% барьер.
Напомним, партия "Слуга народа" с конца лета потеряла 6% поддержки, согласно результатам предыдущего опроса социологов.
Вместе с тем, и, по данным социологом, Владимир Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге.