Стоит ли "Северный поток - 2" войны

Украина и Россия снова начали обмениваться заявлениями о предстоящей войне. Глава "Нефтегаза" Юрий Витренко вновь повторил тезис о том, что в случае запуска "Северного потока - 2" транзит через украинскую газотранспортную систему прекратится, и это "увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями".

Параллельно министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что на Донбассе делаются попытки спровоцировать крупный военный конфликт и "втянуть Россию в какие-то силовые действия".

Витренко и Лавров говорят о разных временных отрезках (первый – о перспективе не раньше следующего года, второй – о настоящем времени). Но, по сути, оба говорят об одном и том же: в то время как Витренко пытается "дипломатическим" способом убедить Германию не сертифицировать "СП-2" (или Штаты – надавить на Берлин с той же целью), на Донбассе военным путем создается ситуация, которая может вынудить немцев (или Вашингтон) сделать то же самое.

Уже неоднократно указывалось на абсурдность создавшейся ситуации: украинская власть, называющая Россию "агрессором", одновременно любыми путями пытается спасти транзит газа, оплачиваемый тем же "агрессором".

Спору нет: запуск "СП-2" будет серьезным экономическим поражением Киева. Однако стоит ли попытка его предотвратить того, чтобы довести ситуацию на Донбассе до накала периода 2014-2015 годов? Проще говоря, стоят ли миллиарды за транзит человеческих жизней – и военных, и мирного населения?

Глупость ситуации еще и в том, что, обострив ситуацию на Донбассе, украинская власть может и не добиться желаемых целей. Очевидно, что в вопросе "СП-2" Германия находится на стороне России. И не случайно в период нынешней эскалации Берлин и Париж синхронно осудили использование "Байрактаров" украинской армией.

Что, по сути, является первым случаем, когда Германия и Франция высказали претензии исключительно к Киеву, не высказав ничего в адрес Донецка, Луганска или Москвы.

Это означает, что на Западе прекрасно понимают, что происходит. И оценивают совсем не так, как хочет украинская власть.

Из чего можно сделать один вывод: продолжая противостоять "Северному потоку - 2", украинская власть не добьется ничего. Нужно принять его как новую реальность и пытаться понять, как в ней жить. После драки кулаками не машут.

Киев: "непроверенный" локдаун

Киев вошел в красную зону карантина. Для двух третей страны, которые уже находятся в ней, это не новость, однако киевская особенность состоит в том, что лишь после того, как проблема касается столицы, она становится всеукраинской. Просто потому, что все центральные СМИ находятся здесь.

И вот тот массив новостей о карантинных ограничениях, который был вчера, создал ощущение, что в режим красной зоны перешла вся страна. Правда, тот же массив новостей продемонстрировал, что объявленный в столице локдаун в значительной степени оказался фейковым.

Льготы для обладателей ковид-сертификатов способствовали только одному – возникновению огромных очередей в центрах вакцинации. Однако, глядя на то, как осуществляется контроль ограничений в Киеве, население скоро успокоится, и темпы вакцинации существенно снизятся.

Безусловно, моральный эффект от обещанного штрафа в 17 тысяч для непривитых в транспорте/кафе/ТРЦ вчера сработал: людей в метро и общепите было меньше. Но никто вчера не увидел никаких рейдов, которые должны были выявлять "ковид-зайцев", – и это означает, что сегодня-завтра наполняемость транспорта вернется к уровню прошлой недели.

Потому что все уже привыкли к тому, что власть в Украине не выполняет не только обещания, но и угрозы.

Отставки в Кабмине: почему убирают не тех?

Видимо, на Банковой понимают, что действия (точнее, бездействие) власти уже становится слишком очевидными для всех, – а потому пришло время, чтобы "переставить стулья". То есть сделать несколько изменений в правительстве, которые должны создать видимость, что президент реагирует на провалы так же, как и люди.

Жертвами нынешней кампании обновления станут, среди прочих, два экономических вице-премьера – Алексей Любченко и Олег Уруский, имена которых звучали только в момент назначения и теперь звучат накануне отставки. Больше об их деятельности никто ничего не слышал.

Казалось бы, повод для увольнения вполне обоснованный. Однако, если говорить об увольнении за провалы, то отвечать должны совсем другие персоны. Поскольку главный провал 2021 года – это газ и уголь.

Прямую ответственность в правительстве за эти провалы несут два человека: министр энергетики Герман Галущенко и премьер Денис Шмыгаль.

Однако ни Шмыгаля, ни Галущенко в списке на увольнение нет. Наоборот, присутствие в этом списке Любченко означает, что Шмыгаль на данный момент может себя чувствовать спокойно в собственном кресле, поскольку пять месяцев назад, при назначении Любченко первым вице-премьером, многие говорили, что готовится замена для премьера. Однако замену Шмыгаль "съел".

А есть еще коллапс в сфере здравоохранения с кислородом в больницах с вышедшей из под контроля эпидемией коронавируса. Но об отставке Ляшко никто речь не идет.

Впрочем, не исключено, что и их тоже отправят в отставку - когда ситуация станет совсем плохая. Хотя, по хорошему, увольнять их надо уже сейчас. Тогда появляется хотя бы шанс не допустить худшего развития событий.

Зеленский – лидер антирейтинга

Центр Разумкова выдал очередную порцию рейтингов, в этот раз касающуюся исключительно политических лидеров. И наиболее интересным среди них оказался антирейтинг отечественных политиков: впервые за последние несколько лет в нем сменился лидер – вместо Петра Порошенко им стал Владимир Зеленский.

Это казалось нереальным: в 2019-м тогдашний президент имел настолько высокий антирейтинг, что его избрание на второй срок было просто невозможным. Причем за последние два года Петр Алексеевич не стал лучше ни на йоту: он все так же живет в парадигме своего "АрМоВира", фактически отстаивая тот самый военный путь решения проблемы Донбасса, против которого проголосовали 73%.

Вряд ли люди этого не помнят. И если 25 с лишним процентов теперь выбирают лидером своих антипатий Владимира Зеленского, то только потому, что он выглядит тем же Петром Порошенко, только еще хуже.

По большому счету, именно так все и есть. На Донбассе все точно так же плохо, как было при Порошенко, социальная политика настолько же антисоциальна, как и при Порошенко. При этом насильственная украинизация, которую при Порошенко только обозначили, сегодня расцвела буйным цветом. При этом в правительстве сидят еще большие дилетанты, чем при Порошенко.

Нынешний антирейтинг Зеленского касается только обозначенных тем. И пока он еще не впитал в себя энергетический кризис, который нам еще предстоит прочувствовать. Так что настоящих цыплят в данном случае будем считать весной.

Выборы в Харькове: 80% – за Кернеса

От рейтингов – к реальным выборам. Вчера поздно вечером были объявлены результаты выборов мэра Харькова, которым уже по результатам первого тура стал и. о. городского головы Игорь Терехов, который смог получить поддержку одновременно от многих бывших соратников Геннадия Кернеса, от людей Арсена Авакова, от Банковой, а также от крупного харьковского бизнеса (в частности Ярославского).

Итоги, правда, выглядят несколько сомнительными: Терехов получил 50,66% голосов, что заставляет подозревать подтасовку для того, чтобы не переводить кампанию во второй тур. Занявший второе место Михаил Добкин уже заявил о фальсификациях и о намерениях оспаривать итоги выборов в суде. О фальсификации протоколов на части участков заявили и наблюдатели от "Опоры".

Чем закончится история с оспариванием результатов пока непонятно, но, как минимум один вывод по итогам выборов можно сделать.

Если рассматривать их результаты с идеологической точки зрения, то они являются для действующей центральной власти полным провалом. Идеологически победил Кернес. Потому два главных кандидата, в сумме набравшие почти 80% строили свою кампанию, что именно они являются главными продолжателями дела покойного мэра Харькова.

Причем результат оказался даже более убедительным, чем во все предыдущие годы. Три кандидата с альтернативной идеологической позицией – от "Нацкорпуса", "Евросолидарности" и депутат от "Слуги народа" (она шла как самовыдвиженец) – набрали вместе 15%, то есть чуть больше половины того, что набрал занявший второе место Добкин.

И это реальный ответ Харькова на все, что происходит в стране в последние семь лет.