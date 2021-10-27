Кислородное голодание Украины

Коронавирус в Украине в очередной раз устанавливает самый печальный из всех антирекордов: вчера было объявлено, что за сутки 25 октября умерли 734 человека. До сих пор еще ни разу этот показатель не превышал отметку "700", а теперь власть заявляет, что это не предел – суточная смертность может достигнуть и показателя "1000".

И, как стало ясно в последние дни, высокое количество летальных исходов во многом связано с тем, что власть все-таки не смогла подготовиться к очередной волне коронавируса полностью.

Это вообще отличительная черта властей последних семи лет – неумение рассматривать ситуацию в комплексе. То есть непрофессионализм.

Все лето Минздрав и правительство в целом были заняты только одним вопросом – вакцинацией. Но все летние месяцы практически ничего не делалось для подготовки к осенней волне коронавируса, хотя уже все знали, что штамм "Дельта" будет более опасным, а сама волна – более тяжелой.

Лишь в сентябре началось восстановление коечного фонда в инфекционных отделений и самих отделений, закрытых в мае-июне. И с этим даже более-менее справились. И даже увеличили количество койко-мест с подведенным кислородом. Не подумали только об одном: что кто-то должен этот кислород поставлять.

Из регионов сейчас идет масса эмоциональных сообщений о том, что люди гибнут из-за его отсутствия. Из-за эмоциональности сложно понять, насколько глубокой является проблема. Но очевидно, что ситуация вовсе не такая контролируемая, как это описывает Минздрав.

Виктор Ляшко уверяет, что имеются лишь отдельные временные трудности, связанные с тем, что некоторые предприятия, производящие кислород, ушли на "регламентные работы". При этом самого министра не удивляет, что "регламентные работы" начались не тогда, когда все было спокойно, а в разгар самой тяжелой волны коронавируса. И власть даже не пытается ничего с этим сделать.

Между тем, когда речь идет о выживании самой власти, она быстро находит решения и не считается с тем, законны они или нет. Конституционный суд стал слишком независимым? Уволим председателя. Оппозиция пошла вверх? Введем санкции. И так далее. Но когда речь идет о выживании обычных людей, эта креативность вдруг исчезает.

Хотя, казалось бы, что может быть проще: предприятие стратегического значения (а производители кислорода сейчас имеют именно такой статус) в разгар эпидемии отказалось работать – значит, дать сутки на возобновление работы, а в случае отказа – ввести временную администрацию или вообще национализировать.

Но до такой мысли ни на Банковой, ни в СНБО до сих пор не задумались. Видимо, потому, что у них с кислородными концентраторами проблем нет.

Газовый кризис: состоится ли Алчевск в масштабах страны

Донбасский город Алчевск из украинских новостей исчез давно и плотно, поскольку оказался где-то в тылу неконтролируемых территорий. И вспоминают его только по одной причине – как пример жуткой технологической катастрофы, произошедшей зимой 2006 года, когда замерз целый город и пришлось эвакуировать детей.

Нынешней зимой Алчевском может стать вся страна, и детей эвакуировать будет некуда.

И это вовсе не страшилка, придуманная оппозицией для дискредитации власти. Просто буквально вчера выяснилось, что из 19 млрд кубов газа, находящегося в хранилищах, большая часть либо не принадлежит "Нефтегазу", либо не может быть им использована для нужд отопительного сезона. И варианта только два: либо покупать газ по заоблачным ценам европейского рынка (которые, как теперь уже ясно, до весны не упадут), либо вводить режим жесткой экономии.

Собственно, второй вариант уже введен: больше половины многоквартирных домов до сих пор не отапливается, да и на школах экономят, пока каникулы. Но сейчас все это некритично, даже несмотря на ночные заморозки. А вот если экономить начнут в феврале (что очень вероятно), то тогда и произойдет "всеукраинский Алчевск".

И если он произойдет, нынешнего премьера мало будет уволить – его нужно будет сажать всего за одну фразу о том, что Украине не нужен прямой контракт с "Газпромом". Впрочем, если с посадкой можно подождать, то уволить лучше сейчас: тогда есть шанс, что "всеукраинского Алчевска" не будет.

Четыре отставки: кого принесет в жертву Банковая?

Давид Арахамия. Фото: "Страна"

Вчера во власти, кстати, и заговорили об отставках в правительстве. Правда, к сожалению, только о точечных – что означает, что проваливший все и вся Денис Шмыгаль пока не находится в зоне риска.

Согласно вчерашнему заявлению главы фракции "слуг" Давида Арахамии, на следующей неделе будут рассматриваться четыре кадровых вопроса, из которых он назвал только один, уже давно известный, – об увольнении министра экологии и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Несложно предсказать и еще один – относительно отставки вице-премьера Олега Уруского, которого на Банковой списали еще полгода назад, но никак не доведут дело до голосования в парламенте.

Также ходят упорные слухи о близкой отставке министра обороны Тарана, которого планируют заменить на министра по делам оккупированных территорий Резникова. Соответственно, освобождается место последнего, которое тоже надо кем-то заполнить.

Вот как раз и есть "четыре отставки", о которых говорит Резников.

А вот много раз прогнозировавшееся увольнение министра соцполитики Марины Лазебной лидер парламентских "слуг" опроверг – то ли потому, что с социальной политикой в Украине все хорошо, то ли потому, что потенциальная сменщица – глава аналогичного парламентского комитета – оказалась, мягко говоря, нехорошим человеком.

Впрочем, чьи бы головы ни положили на парламентскую плаху на следующей неделе, ясно одно: увольняют нынче не за провалы в работе, а из-за недовольства Банковой. Поскольку если бы за провалы, то список был бы гораздо длиннее. И возглавлял бы его премьер.

Вова-25%. И выше уже не будет?

На фоне длинной череды провалов нынешней осени уже никого не удивляет факт падения рейтингов – как у "Слуги народа", так и у Владимира Зеленского. Вчера Центр Разумкова вышел со своей социологией, которая подтвердила тенденции, ранее озвученные КМИСом: и президент, и его партия за последние полтора-два месяца потеряли 7-8% поддержки. Причем значительная часть этой потери в случае с президентским рейтингом ушла бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Сам Разумков сейчас вполне прогнозируемо затаился, помня о том, сколько блистательных карьер погубил фальстарт. Но тенденции это все равно не меняет: избиратель Зеленского разочарован уже настолько, что готов менять пристрастия даже при отсутствии реальной (а не гипотетической) альтернативы.

При этом стоит отметить, что нынешние показатели социологических компаний еще не отражают ни наступающего газового кризиса, ни уже наступившего коронавирусного коллапса. Да и платежки за отопление люди еще не начали получать.

За всю президентскую карьеру Зеленского у него был только один впечатляющий рывок вверх – после подписания Парижского меморандума "Нормандской четверки", который породил массовые (и, увы, не оправдавшиеся) надежды на скорый мир.

Теперь у президента такого козыря нет. Точнее, он сам лишил себя этого козыря. И никакими решениями СНБО тут уже не поможешь.

Куда ведет новое обострение на Донбассе?

Беспилотники "Байрактар". Фото: facebook/Мартин-Брест

На сегодняшний день не осталось не только надежд на мир на Донбассе, но даже хрупкого перемирия. Вчера Донецк заявил, что украинская армия вошла в поселок Старомарьевка, который находится на линии соприкосновения. Штаб ООС эту информацию опроверг, но и он подтвердил тот факт, что в Волновахском районе идет очень серьезное обострение – с применением тяжелого вооружения, с погибшими и ранеными.

Кроме того, по сообщениям волонтеров, в том же районе украинскими военными впервые был применен купленный у турок беспилотник "Байрактар", который уничтожил артиллерийское орудие сепаратистов. И это тоже подтверждение информации о крайнем обострении ситуации на Донбассе.

Главная причина которого – в невыполнении Зеленским тех обязательств, которые он взял на себя в Париже.

Между тем, Банковую, похоже, все устраивает. Она даже не замечает того, что ситуация на Донбассе все больше напоминает начало зимы 2014/15 годов, которая закончилась Дебальцевским котлом.

Власть почему-то уверена, что этого не произойдет. Как и Петр Порошенко осенью 2014-го был уверен, что Иловайский котел – последний.