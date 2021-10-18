Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко написал в своём Telegram-канале, что, скорее всего, министр экологии Роман Абрамовский напишет заявление об отставке на этой неделе.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник, 18 октября.

По словам Устенко, по смене кадров больше решений не принималось, других отставок не будет.

Народный депутат Устенко сообщил о вероятной отставке министра Абрамовского. Источник: Telegram/Алексей Устенко

Ранее "Страна" сообщала, что секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский может потерять должность, если не будет выполнять распоряжения президента Украины Владимира Зеленского. По словам Данилова, министерство экологии и природных ресурсов сегодня в недостаточном объеме исполняет указы президента.

Также мы информировали, что в декабре 2020 года министр экологии Роман Абрамовский подал в отставку. Он пояснил это тем, что к нему претензии по поводу скорости реформ. Впрочем, после этого он встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром и в итоге остался на своей должности.