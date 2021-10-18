Спикер Руслан Стефанчук не ответил на вопрос журналистов, будут ли снимать Галину Третьякову с главы Комитета после того как она поглумилась над смертью Антона Полякова. По словам спикера, этот инцидент рассмотрит регламентный Комитет Рады.

"Сегодня я обратился к главе регламентного Комитета и этот вопрос рассмотрят на Комитете. Так как ни глава Верховной Рады, ни президиум не принимают таких решений. Мы не советский ЦК и не Политбюро, которые принимают все решения, которые потом одобрялись в зале", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее Стефанчук говорил, что вопрос об отстранении от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады на пять дней "слуги народа" Галины Третьяковой, которая попала в скандал, будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции "Слуги народа". И на этом же собрании должен был рассматриваться вопрос об ее отзыве с должности руководителя Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Как сообщала "Страна", народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее") умер утром 8 октября. Это трагическое событие вызвало радость у нардепа Галины Третьяковой, которую она выразила в партийном чате. Такое отношение к смерти коллеги по парламенту вызвало возмущение общественности.

Также сообщалось, что Третьякова заявила, что не жалеет о своем сообщении и плакать будет только за "слугами".