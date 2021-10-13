Вопрос об отстранении от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады на пять дней "слуги народа" Галины Третьяковой, которая недавно попала в скандал, обсудят уже на ближайшем заседании фракции. Будет рассмотрен и вопрос об ее отзыве с должности руководителя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Интерфакс-Украина" в среду, 13 октября.

"Я думаю, что это (отстранение Третьяковой - Ред.) будет очень горячим вопросом на фракции , потому что если вы видели дальнейшую переписку в официальном чате, то даже там очень много членов фракции ее не поддержали. И поэтому я думаю, что этот вопрос будет очень острым, и какое решение примет фракция, такое потом будет и в решении Верховной Рады", - заявил председатель парламента.

Кроме того, Стефанчук рассказал, что уже получил от групп и фракций письма об отстранении Третьяковой от участия в пленарных заседания Рады и рассмотрении вопроса о ее отзыве с должности главы комитета. Соответствующие документы были направлены в Регламентный комитет.

Отметим, что следующее заседание фракции "слуга народа" запланировано на 18 октября.

Напомним, народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее") умер утром 8 октября. Это трагическое событие вызвало радость у нардепа Галины Третьяковой, которую она выразила в партийном чате. Такое отношение к смерти коллеги по парламенту вызвало возмущение общественности.

Также сообщалось, что Третьякова заявила, что не жалеет о своем сообщении и плакать будет только за "слугами".