Накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится вечером в пятницу, 15 октября, президент Владимир Зеленский вывел бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова из состава СНБО. Его место в СНБО займет действующий глава парламента Руслан Стефанчук.

Об этом говорится в Указе президента №542/2021, который опубликован на сайте главы государства 14 октября.

Указ вступает в силе с момента публикации.

Напомним, сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. По предварительным данным, оно будет посвящено нарастающему энергетическому кризису в Украине. Как рассказывала "Страна", ситуация с газом ухудшается - голубое топливо дорожает, непонятно до конца, хватит ли его на зиму. Кроме того, существуют проблемы и с углем: на крупных электростанциях его осталось буквально на несколько дней. Такая критическая ситуация может стать поводом для Банковой для внедрения неких "чрезвычайных" мер.

Ранее мы рассказывали, что Рада отправила в отставку председателя парламенты Дмитрия Разумкова 7 октября. На его место назначили экс-вице-спикера Руслана Стефанчука.

Ранее, когда отставка Разумкова только обсуждалась, "Страна" рассказывала, почему Банковая хочет заменить его на этой должности. В частности, причиной этому послужило то, что экс-спикер Рады очень часто не шел в ногу с Офисом президента. Например, он оказал знаки поддержки киевскому мэру Кличко, а также не голосовал на заседаниях СНБО за введение санкций против украинских граждан.

Также мы сообщали, что пять десятков нардепов извинились перед Разумковым за то, что под давлением проголосовали за его отставку.