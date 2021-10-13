Округ №206 в Черниговской области остался бесхозным после смерти народного депутата Антона Полякова ("За будущее", ЗБ), избранного на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Разговоры, кто может заменить Полякова на округе, пошли еще до того, как его тело предали земле.

Когда могут состояться новые выборы и кого может заинтересовать округ, разбиралась "Страна".

Депутатом остался посмертно

О смерти при загадочных обстоятельствах депутата-мажоритарщика из Черниговской области мы уже не раз писали.

Поляков прошел в Раду от президентской партии "Слуга народа" (СН) по округу №206 с центром в Чернигове, однако через некоторое время он встал в оппозицию к власти и был исключен из фракции СН. Войдя в депутатскую группу ЗБ, Поляков часто и резко критиковал команду Зеленского. Он подтверждал, например, слухи о том, что во фракции СН практикуют ежемесячные неофициальные доплаты ("зарплаты в конвертах"), а еще депутатам платят за знаковые голосования. За несколько дней до смерти Поляков рассказал, что "слугам" в туалете Рады раздавали конверты за скандальный закон об олигархах, и он дал показания Национальному антикоррупционному бюро.

Умер же Поляков при странных обстоятельствах. После посиделок с друзьями он ехал в такси, где ему стало плохо, его безрезультатно пытались реанимировать врачи скорой, вызванные полицейскими, которые остановили машину за нарушение правил.

Позже выяснилось, что в крови нардепа нашли наркотическое вещество метадон, которое в сочетании с алкоголем может привести к летальному исходу. Многие его коллеги по Верховной Раде не верят, что Поляков сидел на наркотиках: он никогда не давал повода так о себе думать. В ходу версия, что Полякова намеренно отравили, подбросив ему метадон. И полиция эту версию также отрабатывает.

Противоречивые показания свидетелей еще больше запутывают дело: таксист сначала уверял, что подобрал Полякова на остановке, а затем признался, что, на самом деле его вызвал один из людей, которые проводили с Поляковым вечер. И приказал зачем-то следовать за их машиной, а потом высадил оттуда Полякова и посадил его к таксисту.

Эти показания дали ещё больше аргументов тем, кто говорит об умышленном отравлении Полякова.

Похоронили Полякова 11 октября в Чернигове.

Юридически он еще народный депутат, состоящий в депгруппе ЗБ. Об этом говорит сайт Верховной Рады. По всей видимости, свидетельство о смерти еще не поступило в аппарат парламента (или его только оформляют). При поступлении документа депутатские полномочия Полякова автоматически прекратятся (формально со дня смерти), при нынешней Конституции голосование Рады не нужно. Дальше в дело вступает Центральная избирательная комиссия, которая после получения соответствующего письма из Рады своим постановлением назначает промежуточные выборы в округе.

Воспоминание о Еремееве

Теперь о возможной дате голосования. Промежуточные выборы в Верховную Раду проводятся дважды в год: в последнее воскресенье марта и октября. Избирательная кампания должна продлиться 60 дней, поэтому в ближайшую возможную дату - 31 октября - выборов в округе Полякова не будет точно.

"Без сомнения, они должны быть назначены на 27 марта. Но допускаю, что если правящая партия не найдет сильного кандидата, или по иной политтехнологической причине назначение выборов может быть затянуто. Такие случаи уже бывали", - комментирует руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель "Стране".

На ум приходит красноречивый случай руководителя депутатской группы "Воля народа" в Раде восьмого созыва Игоря Еремеева, который после смерти несколько месяцев числился народным депутатом к выгоде Администрации президента Петра Порошенко. Но официальной причиной была задержка с передачей как раз свидетельства о смерти из-за границы, где умер Еремеев. Если такой вариант снова кому-то придет на ум, обосновать промедление в случае Полякова, скончавшегося в Киеве, будет, конечно, сложнее.

Ляшко, Атрошенко и другие

А к округу уже примериваются. По информации "Страны", здесь хочет баллотироваться лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Пока он изучает ситуацию. Но очень хочет пойти. Многое будет зависеть от того, кого выставят “слуги” на этот округ. Они уже начали кастинг кандидатов", - говорит источник в окружении главрадикала.

Как писала "Страна", в прошлом году Ляшко хотел пройти в Раду по соседнему округу №208, который освободился после гибели народного депутата Валерия Давыденко, но позорно проиграл выдвиженцу СН Анатолию Гунько: по этому округу Ляшко когда-то уже избирался. Теперь же это будет своего рода попытка взять реванш.

В комментарии "Стране" Ляшко не подтвердил, но и не опроверг свой интерес к округу Полякова. "

"Сейчас абсолютно бессмысленно обсуждать вопрос выборов на этом округе. Считаю, что сейчас главное - ответить на вопрос: кто убил господина Полякова - одного из главных свидетелей масштабной коррупции власти в парламенте", - ответил Ляшко на вопрос журналиста, отправленный через мессенджер в Фейсбуке.

Возвращаясь к возможным ставкам СН, пока что непонятно, кого партия власти может выдвинуть. Собеседники, участвовавшие в предыдущих избирательных кампаниях в области, уверяют "Страну", что сильных кандидатур у СН нет.

В 2019 году здесь Поляков победил на округе скандально известного киевского застройщика Максима Микитася.

Собеседник, знакомый с Микитасем, сомневается, что тому интересен сейчас парламент, хотя от СН к нему якобы уже пошли ходоки. "

Даже если он захочет идти, без договоренностей с Атрошенко ему ничего не светит", - говорит источник.

Мэру Чернигова Владиславу Атрошенко округ №2068 более чем знаком: он избирался здесь дважды.

"Это его вотчина. Ходят разговоры, что Атрошенко предлагает сейчас помощь с округом разным людям. А это помощь по линии власти плюс местные телеканалы. Хотя он может поставить на своего человека, например, Валерия Кулича (народный депутат восьмого созыва, бывший глава Черниговской облгосадминистрации - Ред.). Тот в 2014-м прошел по 205-му округу, который является анклавом внутри 206-го. Правда, в 2019-м там же пропустил вперед Олега Семинского из "слуг". С другой стороны, не исключен альянс с Ляшко, с которым Атрошенко успешно сотрудничал в прошлые годы", - говорит источник, вхожий в местную политтусовку.

Впрочем, другой собеседник среди черниговских политиков сомневается, что Кулич будет баллотироваться в этот раз по той причине, что у этой Рады осталась только половина срока (если она вообще не будет досрочно распущена).

Еще в Чернигове (и не только) обратили внимание на приезд бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова на похороны Полякова.

Сразу родилась сплетня, что округом воспользуется экс-спикер, если в СН все-таки попробуют лишить его мандата. А такие угрозы звучат.

Разумков пока не давал повода предполагать такой сценарий. Но если это случится, то можно не сомневаться: "слуги" лягут костьми, чтобы не пустить в Раду Разумкова. Будет баталия похлеще довыборов 2015 года в округе №205, которые свели Геннадия Корбана и Сергея Березенко и изумили всю страну политтехнологическими играми и скандалами.