Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский может потерять должность, если не будет выполнять распоряжения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по итогам заседания в пятницу, 15 октября.

"К сожалению, министерство сегодня в недостаточном объеме исполняет указы президента. И соответственно указу президента №77 от февраля этого года, соответственно протокольным поручениям было обращение членов СНБО к премьер-министру нашей страны рассмотреть вопрос работы министерства на ближайшем заседании Кабинета Министров", - сказал Данилов.

Ранее мы писали о том, что Рада назначила министром экологии Романа Абрамовского летом 2020 года.

Также мы сообщали, что в декабре 2020 года министр экологии Роман Абрамовский подал в отставку. Он пояснил это тем, что к нему претензии по поводу скорости реформ. Впрочем, после этого он встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром и в итоге остался на своей должности.