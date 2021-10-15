Данилов утверждает, что Абрамовский может потерять должность при невыполнении указов президента. Фото: zikua.tv

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский может потерять должность, если не будет выполнять распоряжения президента Украины Владимира Зеленского. 

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по итогам заседания в пятницу, 15 октября.

"К сожалению, министерство сегодня в недостаточном объеме исполняет указы президента. И соответственно указу президента №77 от февраля этого года, соответственно протокольным поручениям было обращение членов СНБО к премьер-министру нашей страны рассмотреть вопрос работы министерства на ближайшем заседании Кабинета Министров", - сказал Данилов.

Ранее мы писали о том, что Рада назначила министром экологии Романа Абрамовского летом 2020 года. 

Также мы сообщали, что в декабре 2020 года министр экологии Роман Абрамовский  подал в отставку. Он пояснил это тем, что к нему претензии по поводу скорости реформ. Впрочем, после этого он встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром и в итоге остался на своей должности. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.