Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова.

За него, по данным ТИК, проголосовали 146 240 избирателей, или же 50,66%.

То есть второго тура не будет. Если, конечно, оппоненты не добьются оспаривания результатов выборов.

По данным ТИК, на втором месте оказался Михаил Добкин (82 тысячи голосов).

На третьем месте - лидер местного "Нацкорпуса" Константин Немичев (20,2 тысячи голосов).

На четвёртом месте - кандидат от "Евросолидарности" Александр Скорик - 15 462 голоса.

Депутат горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева на пятом месте - у нее 9 000 голосов.

Кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев шестой - 8 106 голосов.

У остальных кандидатов меньше голосов.

Также глава Харьковской городской избирательной комиссии Елена Матвиенко озвучила статистику по бюллетеням. Участковые комиссии получили 1 042 185 бюллетеней, неиспользованными остались 753 531, использовали 288 654 бюллетеня, не действительны 4888. Избирателей всего 1 015 112 человек.

Ранее "Страна" приводила результаты экзитполов от 31 октября, согласно которым секретарь горсовета Игорь Терехов побеждал в первом туре. Терехов нибирал 51,9%, а у его ближайшего конкурента Михаила Добкина было 27,6%.

Также мы сообщали, что по состоянию на 20:00 31 октября бюллетени для голосования на внеочередных выборах мэра Харькова получили почти 300 тысяч человек. Это приблизительно 28-29% харьковчан с правом голоса.