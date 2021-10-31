В воскресенье, 31 октября, состоялись внеочередные выборы мэра Харькова. На должность главы города претендовали десять кандидатов.

На внеочередных выборах в Харькове опрос избирателей проводил центр Социальный мониторинг.

Согласно его результатам, у Игоря Терехова 51,9%, у Михаила Добкина - 27,6%, у Александра Скорика (кандидат от "Европейской солидарности") - 6,4%, у Константина Немичева (лидер "Нацкорпуса) - 5,1%, остальные кандидаты набрали 3% и менее голосов горожан.

Отметим, что если Терехову удастся набрать более 50%, то он выиграет выборы в первом туре.

Похожие данные опубликовал экзитпол по заказу комитета выборщиков. Согласно его результатам у Терехова 53,8% голосов, у Добкина - 24,5%, у Скорика - 6,7%, у Немичева - 5,3%. У остальных 3,4% и меньше.

Напомним, в феврале 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Геннадия Кернеса. Это решение приняли после смерти бывшего городского головы Геннадия Кернеса. Он победил на выборах мэра минувшей осенью, но умер в декабре 2020 года в берлинской клинике после осложнений от Covid-19..

Позже, в начале марте текущего года, городской совет Харькова передал в Верховную Раду документы, необходимые для назначения внеочередных выборов мэра.

"Страна" писала о том, как в апреле в Харькове развернулась избирательная кампания за кресло городского головы. Впрочем, работали с избирателями только два человека, не скрывающие желания баллотироваться, - секретарь горсовета Игорь Терехов, который до последнего переизбрания Кернеса был его первым заместителем, и бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.