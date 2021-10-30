В Центральной избирательной комиссии заявили, что для получения бюллетеня на выборах мэра Харькова и довыборах в Раду в Херсонской и Черкасской областях избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки, но не в электронном формате.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"На сегодняшний день участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

"Во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия обращается к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки)", - добавили в пресс-центре ЦИК.

Ранее мы писали о том, что у желающих принять участие в голосовании на выборах на избирательных участках не будут требовать COVID-cертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Помимо этого, харьковские правоохранители с начала кампании по внеочередным выборам мэра открыли 8 уголовных производств, связанных с избирательной кампанией. Всего к ним поступило 60 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.