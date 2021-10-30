Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время эфира на телеканале "Украина 24" заявил о том, что завтра на выборах мэра Харькова и довыборах в Раду в Херсонской и Черкасской областях на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус. Вследствие чего в общественной сети "Опора" сообщили о риске срыва промежуточных выборов.

Об этом рассказывает zn.ua со ссылкой на главу "Опоры" Ольгу Айвазовскую.

"По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", - говорит она.

Айвазовская потребовала от Радуцкого дать разъяснение по нескольким пунктам:

почему такое сообщение озвучили за день до дня голосования, а не заранее, когда выборы уже продолжаются с начала сентября и эпидемиологическая ситуация вполне предсказуема;

на основе какого нормативного документа будет регламентироваться данное конституционное ограничение, поскольку постановления и распоряжения исполнительных органов власти не действуют в этой плоскости, а практика отличная от местных выборов будет иметь признаки сознательных действий по срыву избирательного процесса и двойных стандартов;

какой способ выполнения идеи будет реализован и кто ответственен за проверку сертификатов, особенно если их преимущественно нет у членов избирательных комиссий.

Впрочем, позже Михаил Радуцкий решил откреститься от своих слов. Он заявил, что речь шла не об избирательных участках, а об общественных местах.

"Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства по карантинным ограничениям. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства. Центральная избирательная комиссия сейчас дополнительно откоммуницирует, что обязательными требованиями будут соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Ведь избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто не срывать, будут требовать только маску и социальную дистанцию", - сказал Радуцкий.

Также он отреагировал на заявление и в своем Телеграм-канале.

"Вчера, комментируя вопрос допуска людей к избирательным участкам в Харькове, я имел в виду не юридическую, а скорее моральную плоскость проблемы", - утверждает Радуцкий.

Напомним, в ЦИК сегодня уже заявили, что у желающих принять участие в голосовании на выборах мэра Харькова и довыборах в Раду в Херсонской и Черкасской областях на избирательных участках не будут требовать COVID-cертификат или отрицательный ПЦР-тест.

31 октября в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Раду. Также в этот день состоятся внеочередные выборы мэра Харькова.