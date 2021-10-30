Харьковские правоохранители с начала кампании по внеочередным выборам мэра открыли 8 уголовных производств, связанных с избирательной кампанией. Всего к ним поступило 60 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"По состоянию на 30 октября 2021 года в органы полиции поступило 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства... В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах: 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства, 7 – связанных с избирательным процессом", - рассказали в полиции.

В то же время правоохранители уточнили, что они также составили 1 протокол об административном правонарушении.

Напомним, внеочередные выборы мэра Харькова состоятся уже 31 октября. "Страна" анализировала, кто борется на выборах за пост мэра Харькова и у кого есть шансы на победу.

Также мы писали о том, что в Харькове ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов, которые заявили о желании побороться за кресло мэра. Трое из них отказались от участия в выборах, после этого осталось 10 претендентов на пост градоначальника.